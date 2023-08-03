1-2-3-4 çocuğu olanlar dikkat! Haneden bir kişi başvursa bile yetiyor! 4 şartla T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana para yardımı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitimine destek olma amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir yardım programı. Bu destek ödemelerinin başvuruları hala devam ediyor. SED Hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlanarak çocukların bakımı ve eğitimine katkıda bulunuluyor. SED ödemesiyle aynı hanede yaşayan aileler için en fazla 2 çocuğa ekonomik destek sağlanabiliyor.

ÖDEME TUTARI ARTTI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını açıkladı.