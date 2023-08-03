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1-2-3-4 çocuğu olanlar dikkat! Haneden bir kişi başvursa bile yetiyor! 4 şartla T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana para yardımı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitimi ve bakımı için geçici bir süre verilen ekonomik destekler arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak yapılan SED destek ödemelerine başvurular ise hala devam ediyor. Bu destek hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelere finansal destek sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve çocukların eğitimine katkıda bulunulması hedefleniyor. Son olarak bu ay Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 16:30 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 16:30
1-2-3-4 çocuğu olanlar dikkat! Haneden bir kişi başvursa bile yetiyor! 4 şartla T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana para yardımı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitimine destek olma amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir yardım programı. Bu destek ödemelerinin başvuruları hala devam ediyor. SED Hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlanarak çocukların bakımı ve eğitimine katkıda bulunuluyor. SED ödemesiyle aynı hanede yaşayan aileler için en fazla 2 çocuğa ekonomik destek sağlanabiliyor.

ÖDEME TUTARI ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda daha önce 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile, yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme almaya hak kazanacak.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler destekleniyor.


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