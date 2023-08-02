Hesaplara 5.098 TL yatacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlara akşam onayı geldi! SGK’dan...

Her ay düzenli olarak ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödemeler, memur maaş katsayısında yaşanan artışla birlikte arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos ayı itibarıyla evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleşticek. Evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu ise Bakan Göktaş tarafından duyuruldu. Peki, Ağustos ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023? Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak.