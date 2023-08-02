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Hesaplara 5.098 TL yatacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlara akşam onayı geldi! SGK'dan...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında, Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Peki, ağustos ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 21:40 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 21:40
Hesaplara 5.098 TL yatacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlara akşam onayı geldi! SGK’dan...

Her ay düzenli olarak ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödemeler, memur maaş katsayısında yaşanan artışla birlikte arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos ayı itibarıyla evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleşticek. Evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu ise Bakan Göktaş tarafından duyuruldu. Peki, Ağustos ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak. Evde bakım maaşı her ayın ortasında yatırılmaya başlanıyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığın'dan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.



Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları Neler?

-Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.
-Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.
-Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.



Evde Bakım Maaşı için Gerekli Belgeler Neler?
Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri
Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu


Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi
Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu


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