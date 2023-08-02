HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Altınkılıç, Durukan Şekerleme, Ebebek, Penti...

Halka arz işlemleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında halka arz takvimi yer alıyor. İşte 2023 Ağustos halka arz takvimi...
Halka arz işlemleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında halka arz takvimi yer alıyor. İşte 2023 Ağustos halka arz takvimi...
AĞUSTOS AYI HALKA ARZ TAKVİMİ 2023
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | BEKLENİYOR | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |BEKLENİYOR |A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |BEKLENİYOR |İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş. |BEKLENİYOR |Global Menkul Değerler A.Ş.
Ebebek Mağazacılık A.Ş. |BEKLENİYOR |Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |2023'ÜN 2. YARISI Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. |BEKLENİYOR |Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Enerya Enerji A.Ş. |BEKLENİYOR |Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.