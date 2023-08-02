Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Peki, Fındık fiyatları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı TMO fındık fiyatı Ordu, Giresun, Trabzon il il güncel liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...