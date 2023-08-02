EYT’de staj ve çıraklık sigortası için yeni küme açıldı! SGK, prim, yıl tablosu belirlendi: 1 yıl daha eklenecek

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı ve şimdi gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Bu konuda hükümet tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Beklenen düzenleme kapsamında çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemleri borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecekler. Peki, kimler kapsama alınacak? Düzenleme ne zaman çıkacak? İşte detaylar ve açıklamalar haberimizde...

Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.

9 Eylül 1999 'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı.

MEVCUT SİSTEM NASIL?

Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.

Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor.

Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.