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Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu sil baştan yazıldı

SSK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Şu an için prim ödeme şartı 9 bin gün olan emeklilik için yeni düzenleme ile bu sayı 7.200 gün olacak. Ayrıca tarih kriterleri de belirlenecek ve düzenleme tüm süreleri kapsayacak şekilde tasarlanacak. Bu düzenleme emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir adım olacak. Yeni düzenleme özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşları etkileyecek ve prim ödeme süresini kısaltarak daha erken emeklilik fırsatı sunacak.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 11:01 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 11:01
Emeklilik yaşınız değişti hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik tablosu sil baştan yazıldı

Emeklilikte yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek önemli bir düzenleme geliyor. Bu düzenleme ile emeklilik tablosu değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek. Böylece prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların primleri düşürülecek. Bu da daha erken emeklilik şansı elde etmelerini sağlayacak.

SÜRE DÜŞÜYOR

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Yapılacak düzenlemenin ardından SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesi yapacak.


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