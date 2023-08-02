3600, 4500 ve 5400 gün primle yeni emeklilik sistemi! 4 madde duyuruldu! 1800 gün indirimi, EYT dışındakiler, anneler ve ev hanımları...

Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte, sigorta başlangıcı ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle emeklilik imkanları artırılmış durumda. Bu düzenlemeler, az primle emeklilik fırsatı sunarak çalışanların sosyal güvenlik sistemine daha erken ve kolay bir şekilde katılmasını sağlamayı hedefliyor. İşte 3600, 4500, 5400 günle erken emeklilik sistemi...

Ev hanımlarına prim desteği ve erken emeklilik: Ev kadınları için isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alındı. Daha önce 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınları, bu reformla birlikte 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecekler. Ayrıca, ödenecek prim miktarıyla ilgili olarak yılda 13 bin liraya yakın bir devlet katkısı sağlanacak.

Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekildi: Anneler için çocuk sayısına göre yaş şartı geri çekilecek. Örneğin, yılda 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne, 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi kabul edilerek daha önce emekli olma imkanı getirilecek.

Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim eşitlemesi: Bağ-Kurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farkı giderilecek. Bu durumda, başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'lular 9.000 gün prim biriktirmek zorunda kalmadan 1800 günle emekli olabilecekler.