25 yıl evli kalan ev hanımlarına erken emeklilik çıktı! 2008 sonrası için SGK’dan tek evrak yeterli: 4B Bağkur’lu...

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan önemli değişiklikler, EYT (Erken Emeklilik Hakkı) yasasının ardından hız kazanıyor. Hükümet, emeklilik sisteminin daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesi için yeni reformlara odaklanırken, Bağ-Kur'lular ve kadınlar için özel düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda ilk adım ev kadınlarıyla ilgili olacak. Peki, kimler erken emekli olacak? işte detaylar...
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı model hızla hayata geçirilecek. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası desteğin kaynağını oluşturacak.
AYDA 1.430 TL DEVLETTEN
Bunun için yapılacak düzenlemenin Meclis'e sunulacak ilk torba teklifte yer alması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak.