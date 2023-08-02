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2000 tarihi sonrası SSK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 2000-2015 arası olanlar, o kişiler kapsama alındı

Emeklilikte önemli bir düzenleme geliyor. 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, emeklilik tablosunun değişmesine ve prim günü yükümlülüğünün azalmasına olanak tanıyacak. Böylece daha önceki yıllara göre daha az prim günü ödemiş olan kişiler, daha erken emeklilik imkanı elde edebilecek. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve prim ödeme şartı olan 9 bin gün, 7.200 güne indirilecek. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek ve düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 09:05 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 09:12
2000 tarihi sonrası SSK başlangıcı olanlar için erken emeklilik sürprizi geldi! İşe giriş tarihi 2000-2015 arası olanlar, o kişiler kapsama alındı

Yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek önemli bir düzenleme ile prim ödeme süresi kısaltılıyor ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılıyor. Bağ-Kur'lu vatandaşların primlerinin düşürülmesi konusu, son dönemde gündemin en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu adım Bağ-Kur'lu vatandaşlara daha erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması için gerekli olan yasaların çıkarılması bekleniyor.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.


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