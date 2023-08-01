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TOKİ 42 İL AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023! toki.gov.tr 1 Ağustos TOKİ 182 konut açık artırma kura sonuçları isim isim il il liste PDF indir!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını duyurmuştu. Açık artırmada 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 182 konut satışa çıkarılacak.TOKİ'nin duyurusuna göre, Türkiye genelindeki 42 ilde gerçekleştirilecek açık artırmada konut almak isteyenler büyük bir fırsat yakalayacak. Peki, TOKİ açık artırma nasıl izlenir? TOKİ 182 konut açık artırma sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 09:03 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 09:03
TOKİ 42 İL AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023! toki.gov.tr 1 Ağustos TOKİ 182 konut açık artırma kura sonuçları isim isim il il liste PDF indir!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin farklı bölgelerini içine alan 42 ilde, açık artırma yöntemiyle konut satışı düzenleyeceğini duyurdu. Bu müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşan toplam 182 konut satışa sunulacak. İşte detaylar...

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 42 İLDE 182 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023: TOKİ MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

Konutlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulacak.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI

Alılcılar 42 ildeki konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

AÇIK ARTIRMAYA KATILMAK İÇİN KATILIM TEMİNATI YATIRMAK GEREKECEK

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak.

Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek.

Muhammen bedeli 999.999 TL'ye kadar olanlar için 50.000 TL,

Muhammen bedeli 1.000.000 - 1.999.999 TL'ye kadar olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 TL ve üstünde olanlar için 200.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadır.

AYLIK TAKSİTLER SABİT Mİ?

Ödemelerde taksitler 6 ayda bir belirlenecek. Memur maaşa artışı oranında taksitlerde de artış olacak. Öte yandan evler satın alındıktan sonra 1 yıl süre ile satılamayacak.

Hemen teslim olacak evlerin hangi katta olduğu, adresi ve projenin adı gibi detaylar da emlakmuzayede.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

TOKİ İLETİŞİM ADRESİ

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.


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