TOKİ 42 İL AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023! toki.gov.tr 1 Ağustos TOKİ 182 konut açık artırma kura sonuçları isim isim il il liste PDF indir!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin farklı bölgelerini içine alan 42 ilde, açık artırma yöntemiyle konut satışı düzenleyeceğini duyurdu. Bu müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşan toplam 182 konut satışa sunulacak. İşte detaylar...

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 42 İLDE 182 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

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