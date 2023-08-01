Emeklilik bileti kesildi! SGK girişi 2000 sonrası olana 2. EYT şansı oluştu! Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı, 589 gün staj çıraklık...

Emeklilikte erken emeklilik için belirli şartları yerine getirenler, emekli olmak istedikleri yaşın altında emekli olma imkanına sahip olabiliyorlar. Bu süreçte önemli olan 5.400 gün ya da 15 yıl gibi kritik bir süreyi tamamlamış olmak. Bağ-Kur sigortalıları, yani kendi işini yapanlar veya şirket ortakları ve memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahiptirler. İşte konu hakkında detaylar...