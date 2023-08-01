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Emeklilik bileti kesildi! SGK girişi 2000 sonrası olana 2. EYT şansı oluştu! Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı, 589 gün staj çıraklık...

Ülkemizde emeklilik, yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler için bir hedef olmaya devam ediyor. Ancak bazı durumlarda, işe giriş geçmişine bakılarak şartlar düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Son dönemde emeklilik konusunda dikkat çeken önemli bir değişiklik ise 15 yıl sigorta süresini dolduran kişilere tanınan erken emeklilik hakkı. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:37 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 09:51
Emeklilik bileti kesildi! SGK girişi 2000 sonrası olana 2. EYT şansı oluştu! Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı, 589 gün staj çıraklık...

Emeklilikte erken emeklilik için belirli şartları yerine getirenler, emekli olmak istedikleri yaşın altında emekli olma imkanına sahip olabiliyorlar. Bu süreçte önemli olan 5.400 gün ya da 15 yıl gibi kritik bir süreyi tamamlamış olmak. Bağ-Kur sigortalıları, yani kendi işini yapanlar veya şirket ortakları ve memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahiptirler. İşte konu hakkında detaylar...

EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kısmi emeklilik olarak bilinen 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayan kadınlar ve erkekler, 1999 yılı öncesi için kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 yılından itibaren emeklilik yaşları kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.

Talepler göz önüne alınarak kadınlarda emeklilik yaş sınırı 58'den 50'ye, erkeklerde ise 60'tan 55'e düşürülmesi bekleniyor. Bu sayede, 15 yıllık prim gün sayısını tamamlamış olan ve 3600 günü doldurmuş çalışanlar, emeklilik haklarından faydalanabilecekler.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, emekli olmak için gerekli şartları taşıyan EYT'li vatandaşlar, emeklilik haklarından daha erken faydalanabilecekler.

HİZMET TESPİT DAVASI

Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK'ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.



Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999'den önce ise Emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.

PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ

Tamamlaması gereken prim gün sayısı olarak 5 bin gün ile 5 bin 973 günü arıyoruz. Bu aradaki günler arasında günü yoksa vatandaşın başvurmasının anlamı yok.


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