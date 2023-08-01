Emeklilik bileti kesildi! SGK girişi 2000 sonrası olana 2. EYT şansı oluştu! Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı, 589 gün staj çıraklık...

Emeklilikte erken emeklilik için belirli şartları yerine getirenler, emekli olmak istedikleri yaşın altında emekli olma imkanına sahip olabiliyorlar. Bu süreçte önemli olan 5.400 gün ya da 15 yıl gibi kritik bir süreyi tamamlamış olmak. Bağ-Kur sigortalıları, yani kendi işini yapanlar veya şirket ortakları ve memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahiptirler. İşte konu hakkında detaylar...
EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kısmi emeklilik olarak bilinen 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayan kadınlar ve erkekler, 1999 yılı öncesi için kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 yılından itibaren emeklilik yaşları kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi.
Talepler göz önüne alınarak kadınlarda emeklilik yaş sınırı 58'den 50'ye, erkeklerde ise 60'tan 55'e düşürülmesi bekleniyor. Bu sayede, 15 yıllık prim gün sayısını tamamlamış olan ve 3600 günü doldurmuş çalışanlar, emeklilik haklarından faydalanabilecekler.