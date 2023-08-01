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PTT'den 600 TL ödemenizi alın! e-Devlet'ten başvurmak yeterli! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Çocuklu ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla bakanlık tarafından doğum yardımı sağlanıyor. Doğum yardımı, çocuk sayısına göre değişen ödeme tutarları ile ailelere destek oluyor. Başvuranlara ise 600 TL'ye kadar nakit yardım yapılıyor. E-devlet üzerinden yapılan doğum yardımı başvuruları oldukça kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Başvuru ekranında, istenilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru sonucu genellikle kısa sürede olumlu olarak dönüyor ve ailelerin doğum yardımı alma hakkı elde ediyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 11:27 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 11:27
PTT’den 600 TL ödemenizi alın! e-Devlet’ten başvurmak yeterli! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve çocuklu ailelere yönelik destekleriyle toplumun refah düzeyini artırmaya devam ediyor. Bu destekler arasında yer alan doğum yardımı, yeni doğum yapan annelere büyük bir kolaylık sağlıyor. Aileler, tek seferde ve geri ödemesiz olarak alacakları 600 TL nakit yardım ile maddi yüklerini hafifletiyor. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte detaylar...

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL nakit yardım parası ödeniyor. Ancak bu sosyal yardımdan faydalanabilmek için e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Hak sahipleri verilen numaralarla birlikte PTT şubelerinden paralarını alabiliyor. İşte doğum yardımı hakkında bilgiler...

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren verilen doğum yardımı, canlı doğum gerçekleştiren ve mavi kart sahibi olan ailelere veriliyor.

Bu yardımdan faydalanabilmek için şartlar arasında annenin veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor. Yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde ise tarih olarak 15 Mayıs 2015 tarihi esas alınıyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak

Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek

Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)

Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması

Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi...

600 TL NAKİT DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum yardımı alabilmek için kişiden şu evraklar istenmektedir:

Canlı doğumdan sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılır.

Doğum yardımı dilekçesi eksiksiz olarak doldurulur. Ardından posta yoluyla gönderilir.

Bu evrakları tamamlayan kişiler Sosyal Hizmetler Merkezi ya da ev-devlet yoluyla başvuru yapabilirler.

Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklar yoluyla başvurularını gerçekleştirebilir.

DOĞUM YARDIMII 2023 YILINDA KAÇ TL OLDU?

Daha önce açıklandığı gibi doğum yardım parası birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için 600 TL olarak ödenmektedir.

Doğum yardımı annenin Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ''turkiye.gov.tr'' adresi üzerinden kontrol edilebiliyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

Doğum yardımına başvurdunuz ve sonuçları merak ediyorsanız e-devlet üzerinden başvurularınızı sorgulayabilirziniz.


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