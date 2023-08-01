Emekliye müjdeli duyuru saat 09.17’de yapıldı! 7.625 TL ve üstü maaş alana yeni tablo çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Temmuz ayının ilk günlerinde maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını tekrar canlandırdı. Bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları şu anda hala devam ediyor. Emekliler sunulan fırsatları dikkatlice değerlendirerek kendileri için en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına günler kala bankalar yeni tekliflerini tek tek duyurdu.