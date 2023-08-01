Emekliye müjde öğlen saat 15.00 sularında verildi! 7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.
DENİZBANK
0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL
YAPI KREDİ
6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
ING
3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon veriliyor.