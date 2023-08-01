Emeklilik bekleyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 2000 2008 sonrası için 50 yaş ve üzeri yaşla erken emeklilik piyangosu

Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartlarını tamamlayan vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir süre içinde emekli maaşına kavuşuyor. Emeklilik için ilk şart kişinin belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmak. Bu süre çalışanın SGK'ya bağlı olarak prim ödediği ve sosyal güvence altında olduğu süreyi ifade ediyor.

6 YIL AVANTAJI Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.