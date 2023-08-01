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Emeklilik bekleyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 2000 2008 sonrası için 50 yaş ve üzeri yaşla erken emeklilik piyangosu

Emeklilik için belirlenmiş üç temel şart bulunuyor. Bu da çalışanlar için önemli bir süreç oluşturuyor. Sigortalı olma süresi, yaş ve prim günü ödeme şartları emeklilik için gereken koşulları arasında yer alıyor. Bu kapsamda milyonlarca çalışan emeklilik günlerini saymaya devam ediyor. Emeklilik için uygun şartları tamamlayanlar belgelerini teslim ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruyor ve kısa bir süre içinde emekli maaşlarına kavuşuyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 15:23 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 15:23
Emeklilik bekleyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 2000 2008 sonrası için 50 yaş ve üzeri yaşla erken emeklilik piyangosu

Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartlarını tamamlayan vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir süre içinde emekli maaşına kavuşuyor. Emeklilik için ilk şart kişinin belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmak. Bu süre çalışanın SGK'ya bağlı olarak prim ödediği ve sosyal güvence altında olduğu süreyi ifade ediyor.

6 YIL AVANTAJI

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

BU DETAY EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.


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