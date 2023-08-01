7.500,8.000,9.000 TL alanlara ağustos ayında yeni liste çıktı! Emekli promosyon müjdesi az evvel geldi! 10.000 TL ek ödeme...

Ağustos ayıyla beraber bankalar da harekete geçerek emekli promosyon tekliflerini güncelledi ve müşterilere cazip avantajlar sunmaya başladı. Emekli vatandaşlar, bankaların resmi internet siteleri ve şubeleri aracılığıyla güncel promosyon tekliflerini ve diğer finansal fırsatları takip edebiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon ödemeleri yeni liste haberimizde...