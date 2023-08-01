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2024-2025 memur, emekli memur zammı ile maaşlar ne kadar olacak? 7. Dönem Toplu Sözleşme son dakika! Toplu Sözleşme ne zaman imzalanacak? Kira yardımı, ek gösterge...

Ülkedeki yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi için büyük bir öneme sahip olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği bu önemli toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Görüşmelerin açılışını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapacak. Peki, 2024-2025 memur, emekli memur zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Toplu Sözleşme ne zaman imzalanacak? Memurlara kaç TL kira yardımı yapılacak? İşte talepler ve toplantı hakkında detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 07:47 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 07:48
2024-2025 memur, emekli memur zammı ile maaşlar ne kadar olacak? 7. Dönem Toplu Sözleşme son dakika! Toplu Sözleşme ne zaman imzalanacak? Kira yardımı, ek gösterge...

Ülkenin milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği toplu sözleşme maratonu, bugün itibarıyla başlıyor. Memurların ve emeklilerin 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği bu önemli süreç, tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

İlk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.

Memur-Sen'den yüzde 110 artış talebi

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek.

Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Heyetler bir araya gelecek

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İŞTE ZAM TEKLİFLERİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini açıklayan Memur- Sen, 2024'te refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış teklif ediyor. Konfederasyon, 2025 yılında ise refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen ise memurlara ve emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 40 artış verilmesini, yüzde 10 refah payı eklenmesini öneriyor.

2024'ün ikinci 6 ayında yüzde 30 artış isteyen Türkiye Kamu- Sen, 2025 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine Ocak'ta yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı ilave edilmesini teklif ediyor.

BU TALEPLER DE MASADA

Toplu sözleşmede mali ve sosyal haklara ilişkin karara bağlanacak tekliflerden bazıları şöyle:

- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilsin ve en az 2 puan artırımlı ödensin.

- Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olsun.

- 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olsun.

- Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın.

- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin.

- Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin.

- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.

- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilsin ve tazminatları 2025 yılı sonuna kadar ödensin.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılsın.

- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek ve yemek yardımları artırımlı ödensin.


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