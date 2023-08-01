2024-2025 memur, emekli memur zammı ile maaşlar ne kadar olacak? 7. Dönem Toplu Sözleşme son dakika! Toplu Sözleşme ne zaman imzalanacak? Kira yardımı, ek gösterge...

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İŞTE ZAM TEKLİFLERİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini açıklayan Memur- Sen, 2024'te refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış teklif ediyor. Konfederasyon, 2025 yılında ise refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen ise memurlara ve emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 40 artış verilmesini, yüzde 10 refah payı eklenmesini öneriyor.

2024'ün ikinci 6 ayında yüzde 30 artış isteyen Türkiye Kamu- Sen, 2025 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine Ocak'ta yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı ilave edilmesini teklif ediyor.