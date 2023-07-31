Yüzde 50 ucuza 2023 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet! Tek şartı var, 363.700 TL’ye satılıyor! 2023 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire ise 321.000 TL oldu

Türkiye'de döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle otomobil fiyatları adeta uçtu. Bu durum, sıfır kilometre otomobil hayali kuran birçok kişinin bütçesini zorlamaktadır. Ancak, bazı vatandaşlar için devlet tarafından sunulan bir çıkış yolu vardır ve bu yolla neredeyse yarı fiyatına sıfır kilometre otomobil sahibi olmak mümkündür.
Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarında hızlı yükselişlere neden olmuş ve otomobil fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. Özellikle yüksek vergi oranları, otomobillerin satış fiyatlarını önemli ölçüde artırmaktadır. Ancak, vergi ödemeden otomobil sahibi olmanın yolu bulunmaktadır.
Sıfır Kilometre Otomobil Fiyatlarının Oluşumu
Sıfır kilometre otomobil fiyatları incelendiğinde, bu fiyatların büyük bir kısmının vergilerden oluştuğu görülmektedir. Vergi yükünün kaldırılması durumunda, araçların satış fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşeceği tahmin edilmektedir. Ancak, vergi avantajlarından yararlanmak için belli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.