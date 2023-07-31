Yüzde 50 ucuza 2023 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet! Tek şartı var, 363.700 TL’ye satılıyor! 2023 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire ise 321.000 TL oldu

Yarı Fiyatına Sıfır Araba Alma Yöntemi Sıfır kilometre otomobil almak isteyen kişiler için vergi avantajları büyük önem taşımaktadır. Devlet, özellikle engelli vatandaşlara yönelik bazı düzenlemelerle vergi muafiyeti ve indirimleri sağlamaktadır. Bu düzenlemeler sayesinde sıfır kilometre otomobilleri yarı fiyatına satın almak mümkündür.

Otomobil fiyatlarının yüksek olmasında en önemli etkenlerden biri vergilerdir. Vergi avantajları sayesinde, vergisiz fiyatın yaklaşık yarısına otomobil sahibi olmak mümkündür. Ancak bu avantajlardan yararlanmak için belli şartların sağlanması gerekmektedir.

Devlet, engelli vatandaşlara yönelik özel düzenlemelerle onlara avantajlar sunmaktadır. Özellikle yüzde 90 ve üzerinde engelli raporu olan kişilere ÖTV'siz otomobil alma hakkı tanınmaktadır. Bu kişiler, hiçbir ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi olabilmektedir. ÖTV muafiyeti kullanamayan engelli vatandaşlara ise yüzde 80'e kadar ÖTV indirimi imkanı sağlanabilmektedir.

ÖTV avantajlarından yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle kişinin engelli raporunun bulunması gerekmektedir. Bu rapor, yüzde 90 ve üzeri bir orana sahip olmalıdır. Ayrıca, alınacak otomobilin engelli kişinin kullanımına uygun olması da şartlar arasındadır.