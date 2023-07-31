Temmuz ayı enflasyon oranlarına dair detaylar Ağustos ayına az bir zaman kala merak edildi. Bu kapsamda "Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, 2023 temmuz enflasyon beklentisi ne kadar? İşte detaylar...
Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023?
Temmuz ayı enflasyon oranı Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Tarih netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
Kira artış oranı da aynı zamanda belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.
Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.