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Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Temmuz ayı enflasyon oranlarına dair detaylar Ağustos ayına az bir zaman kala merak edildi. Bu kapsamda "Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, 2023 temmuz enflasyon beklentisi ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:01 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:01
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Temmuz ayı enflasyon oranlarına dair detaylar Ağustos ayına az bir zaman kala merak edildi. Bu kapsamda "Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, 2023 temmuz enflasyon beklentisi ne kadar? İşte detaylar...

Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023?

Temmuz ayı enflasyon oranı Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Tarih netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Kira artış oranı da aynı zamanda belli olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

KONUT YAVAŞLADI OTEL HIZLANDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK ARTIŞTA ALKOL VE TÜTÜN İLK SIRADA

Harcama gruplarında en yüksek aylık artış ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütünde oldu. Sağlık ise yüzde 1,21 ile en az artış gösteren ana grup oldu.


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