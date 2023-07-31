Faizsiz evlilik kredisi ne zaman? EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI! 48 ay vadeli 150 bin TL...

FAİZSİZ DEVLET DESTEKLİ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Evlilik kredisi için ayrıntılı başvuru şartları ve başvuru detayları henüz paylaşılmadı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha önce bir duyuru yaparak vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

Sahte bir internet sayfası üzerinden "evlilik kredisi" vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bakanlık ve yetkili diğer resmi kurumların açıklamaları dışında herhangi bir başvurunun geçerli olmayacağının altı çizildi. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için sahte internet sayfası ve ilgili kişilere karşı hukuki süreç başlatılmıştı. Dolayısıyla, bu gibi riskli durumlarla karşılaşmamak için resmi kaynaklardan yapılan duyurulara özen göstermek gerekiyor.