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Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Son günlerde Türkiye'de gündemde olan "İntibak Yasası" ile ilgili çalışmalar hız kazandı. İntibak Yasası'nın çıkması durumunda, 2000 yılı öncesi emekli olanlar ile 2000 yılı sonrası emekli olanların emekli aylıklarındaki fark giderilerek, primler arasındaki eşitsizlik ortadan kaldırılacak ve emekli maaşlarında artış sağlanacak. Konu ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, intibak çıkacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 09:51 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 10:06
Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların şartlarının iyileştirilmesi, uzun yıllar çalışmış olan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla büyük önem taşıyor. Mevcut durumda, çalışma hayatları boyunca aynı süre ve miktarlarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan kişiler arasında emekli aylığı farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıkların adil bir şekilde giderilmesi ve tüm emeklilerin eşit şartlarda emekli olmaları için İntibak Yasası'nın çıkması bekleniyor. Peki, intibak çıkacak mı? İşte detaylar...

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

İNTİBAK AÇIKLAMASI GELDİ

AA'da yer alan habere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için uygulanan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması gerektiğini söyledi.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Lastikçi, emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe yaş haddi eklendiğini dile getirerek, "2000 yılı öncesi emekli olanlar için çıkarılan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

İNTİBAK YASASI NEDİR, NE DEMEK?

SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

İNTİBAK YASASI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

İntibak yasası için gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, düzenleme ile ilgili tarih verdi ve yıl başını işaret etti:

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANIYOR

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Emekli sandığı maaş farkları dahil ödemeler son buldu.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK HESAP!

2023 yılı 3. enflasyon raporu Merkez Bankası tarafından açıklandı. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. Buna göre;

2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

OCAK 2024 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 58'lik 2023 yıl sonu enflasyon beklentisine göre Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre; TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu rakam baz alındığında Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Ocak 2024'te yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları kesinleşecek olup en düşük emekli maaşı da yeniden artış yaşayacak. Zam oranının yüzde 31,92 olacağı düşünüldüğünde en düşük emekli aylığı yaklaşık 10.000 TL'yi bulacak.

Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...


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