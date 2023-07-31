Emekliye intibak zammı için nihai tablo çıktı! 2000+2005+2008+2010 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban maaşlar artıyor! 8.800 TL...

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.
En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.
SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Emekli sandığı maaş farkları dahil ödemeler son buldu.
OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK HESAP!
2023 yılı 3. enflasyon raporu Merkez Bankası tarafından açıklandı. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. Buna göre;
2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58
2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33
2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.
OCAK 2024 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 58'lik 2023 yıl sonu enflasyon beklentisine göre Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre; TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu rakam baz alındığında Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.
Ocak 2024'te yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları kesinleşecek olup en düşük emekli maaşı da yeniden artış yaşayacak. Zam oranının yüzde 31,92 olacağı düşünüldüğünde en düşük emekli aylığı yaklaşık 10.000 TL'yi bulacak.