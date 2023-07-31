Ailelere toplam 3.200 TL maaş bağlanıyor! 1 yıl boyunca alabileceksiniz! Şipşak hesabınıza yatıyor!

Aile Destek Programı kapsamında, sosyal yardım yapılan hanelerde çocukların olması durumunda ek ödeme yapılmaktadır. Çocuk sayısına göre belirlenen bu ek ödemeler, ana ödemenin üzerine eklenerek ailelerin hesaplarına toplu şekilde aktarılır.

5 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ek olarak 650 TL ödeme yapılmaktadır.

En Fazla Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Aile Destek Programı kapsamında, hane içi ortalama aylık geliri 450 TL altında olan bir aileye 1.250 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Eğer bu hanede 5 veya daha fazla sayıda çocuk bulunuyorsa, ek olarak 650 TL çocuk bileşeni eklenir. Bu durumda, aileler her ay toplamda 1.900 TL sosyal yardım ödemesi almaktadır.

Türkiye, ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği "Aile Destek Programı" ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu program, sosyal yardımların etkin bir şekilde dağıtılmasını ve ailelerin refah seviyelerinin artırılmasını hedeflemektedir.