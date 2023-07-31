4A-4B-4C’liye duyuru peş peşe yapıldı! 2 şarta uyanlar 2 hatta 3 emekli maaşı alabiliyor! Her ay en az 11.100 TL...

SGK belirli şartları sağlayan emekli lere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı sunuyor. Emeklilerin ve emekli yakınlarının belli şartları sağlaması halinde çift maaş hakkı bulunuyor. SGK, emeklilik maaşlarını artırmak için belirli kriterleri dikkate alıyor. Bu kriterlere uygun olan emekliler, normal emekli maaşlarına ek olarak çeşitli şartlara bağlı olarak ikinci bir maaş alma imkanına sahip oluyor.

İKİ HATTA ÜÇ MAAŞ BİRDEN...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Eşlerden birisi vefat ettiği zaman sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor.

Eşi vefat edene; eğer eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınabiliyor. Ancak kişi emekli ya da çalışıyor ise alacağı maaşın oranı düşüyor.