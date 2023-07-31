3.600 4.500 gün primle erken emeklilik piyangosu vurdu! 2000 tarihinden sonra sigortalı olanlar dikkat! 48-50-52 yaşındaki herkes...

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için erken emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi. Öte yandan fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına bazı formüller yetişiyor.

10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR? Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.