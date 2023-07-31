1999 sonrası sigortalılar EYT kilidini kırdı! Tüm emeklilik hesapları değişti! Eksik prime, EPT’lilere B planı çıktı! İHYA...

1 aylık doğum ve askerlik borçlanması 3 bin 202 liradan 4 bin 292 liraya, yurt dışı borçlanması 4 bin 503 liradan 6 bin 36 liraya, ihya da 3 bin 452 liradan 4 bin 628 liraya yükseldi.

18 aylık askerlik borçlanması için yapılacak en düşük ödeme 19 bin 621, 2 yıllık doğum borçlanması için de 26 bin 161 lira arttı.

KİMİN, NE KADAR SÜRESİ VAR?



Şimdi borçlanma ya da ihya planlayanlar yeni tutarlar üzerinden ödeme yaparken, başvurusunu Haziran ayı sonuna kadar yapmış olanların ise eski tutarlardan ödeme yapması mümkün oluyor.

Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelecek tebligatın takip edilerek, süresinde ödeme yapılması gerekiyor.

Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanması yapacak kişilerin başvuruları sonucunda hesaplanan tutarı, borcun tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemesi gerekiyor.

Yurt dışı borçlanma ve Bağ-Kur ihyasında da ödeme için 3 aylık süre bulunuyor.