PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Ve hayata geçirildi! Araç muayenesi için duyuru yapıldı! Otomobili üç yıldan eski olanlar dikkat edin!

Araçların güvenli ve çevreye uygun bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlamak için yapılan zorunlu muayene işlemi, kazaların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ancak zaman zaman yaşanan yoğunluklar nedeniyle vatandaşlar muayene randevusu almakta ve muayene istasyonlarına gitmekte zorlanabilmektedirler. Neyse ki, Türkiye'de faaliyet gösteren TÜVTÜRK, bu mağduriyeti gidermeye karar vererek yeni bir uygulama başlattı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 14:14 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:14
Ve hayata geçirildi! Araç muayenesi için duyuru yapıldı! Otomobili üç yıldan eski olanlar dikkat edin!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyon aracın belirli dönemlerde muayene yaptırması zorunlu bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.

Araç Muayeneleri İçin Gezici İstasyonlar

TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Hangi İllerde Var?

Gezici istasyonlar, 77 ilde hizmet vermektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu istasyonların sadece randevu ile hizmet sunduğudur. Bu sayede işlemler daha düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Önemli Detaylar

  • Gezici istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenesi yapılabilmektedir. Ancak, hava destekli hidrolik frene sahip diğer araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda yapılmaktadır.
  • Seyyar araç muayene istasyonu, bulunduğu ilçe sınırları içinde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapan başka bir yetkili ölçüm istasyonu varsa bu hizmeti sunmamaktadır. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü, sabit ve yetkilendirilmiş gezici istasyonlarda yapılabilmektedir.
  • Traktör muayeneleri, tüm gezici ve sabit istasyonlarda gerçekleştirilebilmektedir.

İnternet Sitesi ve Bilgi Alımı

Gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. TÜVTÜRK'ün gezici istasyonları, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayarak yoğunluğun önüne geçmeye ve işlemleri daha düzenli bir şekilde yürütmeye yardımcı oluyor. Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilirler ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.

Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedeflenirken, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacaktır.

Gezici İstasyonlar

29.07.2023 Cumartesi

KİRAZ

Kiraz Otogarı Yan Otopark (İSTASYONUMUZ SADECE TRAKTÖR VE MOTOSİKLET MUAYENESİ YAPMAKTADIR)

Ankara Gezici İstasyonlar

24.07.2023 Pazartesi KIZILCAHAMAMSanayi Bölgesi.hayvan mezbane karşısı

5.07.2023 SalıKIZILCAHAMAMSanayi Bölgesi.hayvan mezbane karşısı

27.07.2023 PerşembeMAMAK MERKEZDerbent Açık Semt Pazarı Derbent Mh. Kayaş cd. 1157.sk (eski 14.sk.) Samsun yolu kenarı Km:49

km28.07.2023 CumaMAMAK MERKEZDerbent Açık Semt Pazarı Derbent Mh. Kayaş cd. 1157.sk (eski 14.sk.) Samsun yolu kenarı Km:49 km

29.07.2023 CumartesiMAMAK MERKEZDerbent Açık Semt Pazarı Derbent Mh. Kayaş cd. 1157.sk (eski 14.sk.) Samsun yolu kenarı Km:49 km

24.07.2023 PazartesiHAYMANA Evliyafakı KöyüKöy Merkezi

25.07.2023 SalıNALLIHAN OSMANKÖY VEYA KAVAKKÖYKÖY MEYDANI26.07.2023 ÇarşambaPURSAKLAR SirkeliKöy Merkezi


SON DAKİKA