Ve hayata geçirildi! Araç muayenesi için duyuru yapıldı! Otomobili üç yıldan eski olanlar dikkat edin!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyon aracın belirli dönemlerde muayene yaptırması zorunlu bir işlem olarak karşımıza çıkıyor.

Araç Muayeneleri İçin Gezici İstasyonlar TÜVTÜRK, vatandaşların muayene işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gezici istasyonları devreye aldı. Bu gezici istasyonlar, özellikle randevu alarak muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.