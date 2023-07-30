Emekliye %40 zamlı tablo çıktı, liste oluştu! 10 puanlık refah payı + yüzde 110 oransal artış! Ek ödemeyle Mühendis, müdür, şef, personel...

3 AYLIK ZAM TEKLİFİ

2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur- Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor. Konfederasyonun bir sonraki yıla ilişkin yani 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış... Memur-Sen'in açıkladığı taleplerden bazıları şöyle: