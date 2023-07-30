Emekliye %40 zamlı tablo çıktı, liste oluştu! 10 puanlık refah payı + yüzde 110 oransal artış! Ek ödemeyle Mühendis, müdür, şef, personel...

2023 toplu sözleşmeyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken memur ve emekli zammı için toplu sözleşme takvimi ortaya çıktı. İşte detaylar...
2023 toplu sözleşmeyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken memur ve emekli zammı için toplu sözleşme takvimi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacağı netleşirken, sözleşmenin 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacağı belirlendi.
Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de açıklandı.
TOPLANTI TAKVİMİ
1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci
3 AYLIK ZAM TEKLİFİ
2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur- Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor. Konfederasyonun bir sonraki yıla ilişkin yani 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış... Memur-Sen'in açıkladığı taleplerden bazıları şöyle:
- 2 yılda toplam yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz.
- En düşük memur maaşı taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.
- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı talep ediyoruz.
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilmesini istiyoruz.
- Aile yardımı olarak verilen eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 liraya çıkarılmasını, bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.
- Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, bu arkadaşlarının genel idari hizmetler sınıfına alınmasını istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef v. unvanlı personelin özel hizmetler tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılmasını talep ediyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.
- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek yardımı ve yemek yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini talep ediyoruz.
- Kamu personel sisteminin; ücret skalası, unvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek yeniden revize edilmesini istiyoruz.