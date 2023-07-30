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Altın uzmanı akılları başlardan aldı! 1 gram altını olan 1 saniye daha durmasın! Hemen bunu yapın! Eğer düşerse...

Altın fiyatları, birçok faktörün etkisi altında sürekli olarak dalgalanmaktadır. Son dönemde yaşanan altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri incelenirken özellikle ABD ekonomisinin durumu dikkate alınıyor. Altın fiyatları üzerindeki etkili faktörler arasında Federal Rezerv'in (FED) faiz kararları önemli bir yer tutar. ABD Merkez Bankası olan FED, ekonominin durumuna göre politika faizini belirler. Faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik oranı gibi makroekonomik göstergelere bağlı olarak değiştirilir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, altın fiyatları üzerinde önemli etkilere yol açabilir.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 14:22 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:22
Altın uzmanı akılları başlardan aldı! 1 gram altını olan 1 saniye daha durmasın! Hemen bunu yapın! Eğer düşerse...

Son yıllarda enflasyonun yükselmesi ve döviz kurlarındaki oynaklık, altına olan talebi artırmıştır. Dünya genelinde ekonomik belirsizlikler enflasyon ve para birimlerinin dalgalanması, altın gibi değerli metallerin yatırımcılar arasında popülerlik kazanmasını sağlamıştır. Altın fiyatlarının beklenen yükselişi ise tam anlamıyla gerçekleştirememesi, yatırımcıları endişelendiriyor ve gelecek süreçle ilgili meraklarını arttırıyor. Bu durumda, altın fiyatlarının neden düşüşe geçtiği sorusu önem kazanıyor.

Kuyumcuların gram altın tahmini ters köşe yaptı! Elinde altın olan o tarihi not etsin!

İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarına Dair Realist Yorumlar

Piyasa kahini İslam Memiş, ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarına yönelik gerçekçi yorumlar yapmıştır. Onun değerlendirmeleri, yatırımcılar için önemli ipuçları içermektedir. İslam Memiş, faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirerek, altının önümüzdeki dönemde nasıl bir hareket sergileyebileceğini açıklamıştır.

Memiş, düşük fiyatlardan alım için bugünün bir fırsat penceresi olduğunu belirtmiştir. Altın fiyatlarının gelecek hafta uçuşa geçeceği tahminini yaparak yatırımcılarına önerilerde bulunmuştur. Altın fiyatları gelecek hafta ve ilerleyen aylarda nasıl bir seyir izleyebilir? İslam Memiş'in analizlerine dayanarak altın yatırımcıları için beklenen durumlar açıklanmıştır. Memiş, önümüzdeki hafta için altında beklenen fiyat hareketlerini öngörmüş ve yatırımcılara tavsiyelerde bulunmuştur

Altın Piyasasına ABD Freni! Ons Ve Gram Altın İçin Düşüş Fiyatları!

Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri şu anda inceleniyor. Federal Rezerv'in (FED) faiz artırımı kararının altın fiyatlarını fazla etkilememesiyle birlikte, ABD ekonomisinin büyüme verilerinin altın piyasasını etkilediği görülüyor. Bu etki nedeniyle altın fiyatlarında düşüş süreci devam ediyor. Ons altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanması, daha düşük seviyelere inilip inilmeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

Uzmanlara göre, ons altının 1.969 doların üzerinde kapanış yapması önem taşıyor. Eğer bu kapanış gerçekleşmezse farklı bir fiyat düşüşü senaryosunun devreye girebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Şu anda ons altın 1.950 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dikkat çekici olan, altının bu seviyede kalmak için direniş gösteriyor olmasıdır. Ons altının 1.950 doların altına sarkmaması, gün içinde fiyat takibinin önemini arttırıyor.

Ons altındaki düşüş trendi, gram altını da etkilemiş durumda. Gram altın, 1.700 TL seviyesinin üzerine yerleşmişken, yaşanan düşüşle birlikte aşağı yönlü hareket başlamıştır. Dolar kurunun neredeyse sabit kalmış olması nedeniyle, ons altındaki fiyat düşüşleri doğrudan gram altın fiyatını etkilemiştir. Gram altın şu anda 1.690 TL seviyesinden işlem görmeye devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, kuyumcu fiyatı da önemli bir rol oynamaktadır. Kuyumcuların gram altın satış fiyatının 1.711 TL olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 1 kilogram altının dolar bazlı fiyatının ise 62.919 dolar olduğu bilgisi verilmiştir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir konudur ve piyasa koşulları yakından takip edilmelidir. Her yatırımcının kendi stratejisine uygun hareket etmesi ve uzman görüşlerini değerlendirmesi önemlidir.

Altın ve Gümüş Piyasası Uzmanı İslam Memiş Piyasaları Değerlendirdi: Borsada Düşüş Uyarısı ve Dolar Tahminleri

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, haftanın ilk gününde gerçekleştirdiği konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu ve piyasalardaki güncel durumu değerlendirdi. Memiş'in yaptığı konuşmada enflasyon, dolar, altın ve borsa konularında dikkat çekici tahminlerini paylaştığı belirtiliyor. İşte uzmanın piyasalara ilişkin yaptığı önemli açıklamalar:

Enflasyon ve Dolar İlişkisi

Memiş, enflasyonun son dönemde artış gösterdiğini ve bu durumun piyasaları etkilediğini ifade etti. Enflasyon verilerini yakından takip etmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, doların da enflasyonla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti ve doların değer kazanmasının enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu.

Altın ve Gümüş Piyasası

Uzman, altının uzun vadede yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu belirtti. Özellikle, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altın talebinin yükseldiğini ve bu nedenle yatırımcıların altına yönelmelerinin mantıklı olabileceğini söyledi. Gümüş piyasasında ise daha dalgalı bir seyir beklentisi olduğunu ifade etti.

Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı ve Faiz Oranları

Memiş, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu 2023-II sunumuyla birlikte gerçekleşen PPK toplantısını dikkat çekici olarak değerlendirdi. Erkan'ın önümüzdeki dönemde enflasyonun yükselmeye devam edeceği tahmininde bulunmasının ekonomik koşulların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ve enflasyonla mücadelenin zorluğunu gösterdiğini belirtti.

Memiş, bu bağlamda PPK'nın faiz oranlarını %20 ila %22 arasında yükseltebileceğini ve bu seviyelerde bekleyebileceğini öngörüsünde bulundu. Ülkemizde enflasyonla mücadelenin zorlu bir süreç haline geldiğini ve enflasyonun hedef seviyeye indirilmesinin önemli bir görev olduğunu ifade etti.

BIST 100 Endeksi ve Borsa

Memiş, BIST 100 endeksinin sonbahar tahminlerine göre hala düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Uzmanlar, 5.950-6.050 aralığına ulaşmadan kazanç sağlamanın sağlıksız olabileceği uyarısında bulunuyor. Endekste düşüş beklentilerinin bu haftaya da devam ettiğini ifade etti.

Dolar/TL Kuru

Dolar/TL kuru piyasalarda 26.96 liradan kapandı ve kısa vadede kazanımların sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, dolar kurunun daha yatay seyir gösterebileceğini ve geri adım atabileceğini söylüyor. Destek seviyeleri 26.80-26.60 olarak belirtiliyor.

Bu haberde geçen tüm yorumlar İslam Memiş'in kendi görüşleridir ve yatırım kararları almadan önce diğer kaynakları ve uzmanları da dikkate almak önemlidir. Piyasalardaki durum sürekli değişebilir ve yatırımcılar, risklerini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

30 Temmuz 2023 tarihli altın fiyatları şu şekildedir:

GRAM ALTIN

  • Alış fiyatı: 1.693,92 lira
  • Satış fiyatı: 1.720,38 lira

ÇEYREK ALTIN

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 2.766 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 2.810 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 2.758 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 2.801 lira

YARIM ALTIN

  • Yeni yarım alış fiyatı: 5.516 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 5.620 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 5.500 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 5.567 lira

TAM ALTIN

  • Yeni tam alış fiyatı: 11.048 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 11.185 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 11.029 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 11.150 lira

ATA ALTIN

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 11.353 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 11.476 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 11.344 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 11.467 lira

ATABEŞLİ ALTIN

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 56.344 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 57.214 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 56.259 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 56.908 lira

GREMSE ALTIN

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 27.493 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 27.922 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 27.411 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 27.843 lira

Bu fiyatlar belirtilen tarih ve saatte geçerli olan altın fiyatlarıdır. Altın fiyatları, ekonomik koşullara, döviz kurlarına ve küresel piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemek için güncel verileri düzenli olarak takip etmelidir.

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez


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