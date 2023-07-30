Altın uzmanı akılları başlardan aldı! 1 gram altını olan 1 saniye daha durmasın! Hemen bunu yapın! Eğer düşerse...

Altın ve Gümüş Piyasası

Uzman, altının uzun vadede yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu belirtti. Özellikle, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altın talebinin yükseldiğini ve bu nedenle yatırımcıların altına yönelmelerinin mantıklı olabileceğini söyledi. Gümüş piyasasında ise daha dalgalı bir seyir beklentisi olduğunu ifade etti.

Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı ve Faiz Oranları

Memiş, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu 2023-II sunumuyla birlikte gerçekleşen PPK toplantısını dikkat çekici olarak değerlendirdi. Erkan'ın önümüzdeki dönemde enflasyonun yükselmeye devam edeceği tahmininde bulunmasının ekonomik koşulların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ve enflasyonla mücadelenin zorluğunu gösterdiğini belirtti.

Memiş, bu bağlamda PPK'nın faiz oranlarını %20 ila %22 arasında yükseltebileceğini ve bu seviyelerde bekleyebileceğini öngörüsünde bulundu. Ülkemizde enflasyonla mücadelenin zorlu bir süreç haline geldiğini ve enflasyonun hedef seviyeye indirilmesinin önemli bir görev olduğunu ifade etti.