Altın uzmanı akılları başlardan aldı! 1 gram altını olan 1 saniye daha durmasın! Hemen bunu yapın! Eğer düşerse...

Altın ve Gümüş Piyasası
Uzman, altının uzun vadede yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu belirtti. Özellikle, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altın talebinin yükseldiğini ve bu nedenle yatırımcıların altına yönelmelerinin mantıklı olabileceğini söyledi. Gümüş piyasasında ise daha dalgalı bir seyir beklentisi olduğunu ifade etti.
Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı ve Faiz Oranları
Memiş, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu 2023-II sunumuyla birlikte gerçekleşen PPK toplantısını dikkat çekici olarak değerlendirdi. Erkan'ın önümüzdeki dönemde enflasyonun yükselmeye devam edeceği tahmininde bulunmasının ekonomik koşulların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ve enflasyonla mücadelenin zorluğunu gösterdiğini belirtti.
Memiş, bu bağlamda PPK'nın faiz oranlarını %20 ila %22 arasında yükseltebileceğini ve bu seviyelerde bekleyebileceğini öngörüsünde bulundu. Ülkemizde enflasyonla mücadelenin zorlu bir süreç haline geldiğini ve enflasyonun hedef seviyeye indirilmesinin önemli bir görev olduğunu ifade etti.
BIST 100 Endeksi ve Borsa
Memiş, BIST 100 endeksinin sonbahar tahminlerine göre hala düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Uzmanlar, 5.950-6.050 aralığına ulaşmadan kazanç sağlamanın sağlıksız olabileceği uyarısında bulunuyor. Endekste düşüş beklentilerinin bu haftaya da devam ettiğini ifade etti.
Dolar/TL Kuru
Dolar/TL kuru piyasalarda 26.96 liradan kapandı ve kısa vadede kazanımların sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, dolar kurunun daha yatay seyir gösterebileceğini ve geri adım atabileceğini söylüyor. Destek seviyeleri 26.80-26.60 olarak belirtiliyor.
Bu haberde geçen tüm yorumlar İslam Memiş'in kendi görüşleridir ve yatırım kararları almadan önce diğer kaynakları ve uzmanları da dikkate almak önemlidir. Piyasalardaki durum sürekli değişebilir ve yatırımcılar, risklerini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.
ATA ALTIN
- Yeni Ata altın alış fiyatı: 11.353 lira
- Yeni Ata altın satış fiyatı: 11.476 lira
- Eski Ata altın alış fiyatı: 11.344 lira
- Eski Ata altın satış fiyatı: 11.467 lira
ATABEŞLİ ALTIN
- Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 56.344 lira
- Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 57.214 lira
- Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 56.259 lira
- Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 56.908 lira
GREMSE ALTIN
- Yeni gremse altın alış fiyatı: 27.493 lira
- Yeni gremse altın satış fiyatı: 27.922 lira
- Eski gremse altın alış fiyatı: 27.411 lira
- Eski gremse altın satış fiyatı: 27.843 lira
Bu fiyatlar belirtilen tarih ve saatte geçerli olan altın fiyatlarıdır. Altın fiyatları, ekonomik koşullara, döviz kurlarına ve küresel piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemek için güncel verileri düzenli olarak takip etmelidir.
Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez