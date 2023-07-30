4A, 4B ve 4C’li emekliler başvuru patlaması yarattı! 10 yıl sigortalılık süresi 1800 gün prim şartı ile erken emekli olmak artık mümkün

Devlet, bazı vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemesine ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermektedir. Bu haklar, Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirlenmiştir ve malulen emeklilik olarak adlandırılan bir sistemle sağlanır. Malulen emeklilik, 4A, 4B ve 4C sigortalılarını kapsayan bir süreçtir. Malülen emeklilik, çalışanların iş hayatını erken yaşta sonlandırmalarına imkan tanıyan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik hakkı, çalışanların bedensel veya zihinsel sağlıklarının ciddi düzeyde etkilenmesi sonucu çalışma gücünü yitirmeleri durumunda uygulanır.