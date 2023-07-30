SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

1-2-3-4 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 06:26 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 06:26
1-2-3-4 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Ağustos ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.



Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı.


SON DAKİKA