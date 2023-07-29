ASCE GYO halka arz borsada ne zaman işlem görecek? ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

ASCE GYO'nun halka arz tarihleri belli oldu. ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, halka arz ediliyor. 560 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan şirket için 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanıyor. Peki, ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? ASCE GYO halka arz hangi bankalar, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar!
ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arzda ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisseleri 3 Ağustos 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak.
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla olacak. Toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya satılacak.