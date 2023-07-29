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ASCE GYO halka arz borsada ne zaman işlem görecek? ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz süreci başlamış durumdadır. Şirketin ödenmiş sermayesi 560 milyon TL olarak belirlenmiştir ve 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplama süreci başlamıştı. ASCE GYO halka arzında verilecek lot sayısı ve dağıtım yöntemi eşitlik ilkesine göre belirlenmiştir. Bu dağıtım şeklinde, talepte bulunan her yatırımcıya eşit miktarda lot tahsis edilir. Yani, katılacak her yatırımcıya aynı sayıda lot verilir ve dağıtım oransal değil eşitlik ilkesine dayanır. Peki, ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? ASCE GYO halka arz hangi bankalar, borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 10:20 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 10:20
ASCE GYO halka arz borsada ne zaman işlem görecek? ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

ASCE GYO'nun halka arz tarihleri belli oldu. ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, halka arz ediliyor. 560 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan şirket için 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanıyor. Peki, ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? ASCE GYO halka arz hangi bankalar, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar!

ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arzda ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisseleri 3 Ağustos 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla olacak. Toplam 165 milyon TL'lik payın, yüzde 80'i yurt içi bireysel, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya satılacak.

ASCE GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Asce GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak açıklandı. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

ASCE GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

ASGYO Halk Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla talep toplayacak.


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