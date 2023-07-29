10 yıl sigortalılık süresi 1800 gün prim şartı ile erken emekli olmak mümkün! 4A, 4B ve 4C’li emekliler başvuru patlaması yarattı!

Malülen emeklilik, çalışanların iş hayatını erken yaşta sonlandırmalarına imkan tanıyan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik hakkı, çalışanların bedensel veya zihinsel sağlıklarının ciddi düzeyde etkilenmesi sonucu çalışma gücünü yitirmeleri durumunda uygulanır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları bu hakka sahip olabilir. Malulen emeklilik hakkına sahip olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz: