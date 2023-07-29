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10 yıl sigortalılık süresi 1800 gün prim şartı ile erken emekli olmak mümkün! 4A, 4B ve 4C'li emekliler başvuru patlaması yarattı!

Devlet, bazı vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemesine ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermektedir. Bu haklar, Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirlenmiştir ve malulen emeklilik olarak adlandırılan bir sistemle sağlanır. Malulen emeklilik, 4A, 4B ve 4C sigortalılarını kapsayan bir süreçtir. Malülen emeklilik, çalışanların iş hayatını erken yaşta sonlandırmalarına imkan tanıyan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik hakkı, çalışanların bedensel veya zihinsel sağlıklarının ciddi düzeyde etkilenmesi sonucu çalışma gücünü yitirmeleri durumunda uygulanır.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 15:52 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 15:52
10 yıl sigortalılık süresi 1800 gün prim şartı ile erken emekli olmak mümkün! 4A, 4B ve 4C’li emekliler başvuru patlaması yarattı!

Malülen emeklilik, çalışanların iş hayatını erken yaşta sonlandırmalarına imkan tanıyan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik hakkı, çalışanların bedensel veya zihinsel sağlıklarının ciddi düzeyde etkilenmesi sonucu çalışma gücünü yitirmeleri durumunda uygulanır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları bu hakka sahip olabilir. Malulen emeklilik hakkına sahip olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz:

Çalışma Süresi Şartı

Malulen emekli olmak isteyen 4A, 4B ve 4C sigortalıların en az 10 yıl boyunca çalışmış olmaları gerekmektedir.

Prim Ödeme Şartı

Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.

İş Gücü Kaybı Oranı

Sağlık kurulu tarafından hazırlanan raporda iş gücü kaybının en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.

Malullük Durumunun Zamanı

Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe başladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşten Ayrılma Koşulları

  • 4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
  • 4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
  • 4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Başvurusunda İstenen Belgeler

Malulen emeklilik başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

  • İşten ayrılan çalışanların 10 günlük süre içerisinde malulen emeklilik başvurusu yapmalarının ardından, işten ayrılış belgesini hazırlamaları gerekir.
  • Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır.
  • Kamu görevlisi olan kişilerin, malulen emekliye sevk edildiklerini gösteren belge hazırlanmalıdır.
  • Sağlık kurulu tarafından onaylı malullük belgesi hazırlanmalıdır.

Malulen Emeklilik Başvuru Süreci

Malulen emeklilik başvurusu yapmak için aşağıdaki işlemler adım adım takip edilmelidir:

  1. Malulen emeklilik başvurusu için talep edilen belgeler hazırlandıktan sonra, bu belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilmesi gerekir.

  2. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sevk edilen hastaneye gidilerek, malullük oranının belirlenmesi için sağlık testine girilmesi gerekir.

  1. Sağlık kurulu tarafından onaylanan rapor alındıktan sonra, bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürülmesi gerekmektedir.

  2. Sağlık raporundaki malullük oranı %60 ve üzerindeyse, malulen emeklilik başvurusu kabul edilecektir.

Hareket etmeye elverişi bulunmayan kişilerin işlemleri, mahkeme tarafından atanan vasiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması

Malulen emeklilik başvuru sorgulaması yapmak için aşağıdaki detayları göz önünde bulundurmalısınız:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Sorgulama Sistemi adresine tıklanarak, sisteme erişim sağlanmalıdır.
  • Açılan sayfa üzerinden sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarasının girilmesi ve "Evrak Ara" butonuna tıklanması gerekir.

Malülen emeklilik, çalışanların iş hayatını erken yaşta sonlandırmalarına imkan tanıyan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik hakkı, çalışanların bedensel veya zihinsel sağlıklarının ciddi düzeyde etkilenmesi sonucu çalışma gücünü yitirmeleri durumunda uygulanır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalıları bu hakka sahip olabilir.

Malülen emeklilik hakkı, çalışanların normal emeklilik şartlarını karşılayamayacak kadar ciddi sağlık sorunları yaşaması halinde kullanılır. Bu sağlık sorunları, iş kazaları, iş hastalıkları veya diğer rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Sağlık durumları, çalışanların çalışma hayatına devam etmelerini imkansız hale getirecek düzeyde olmalıdır.


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