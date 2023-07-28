ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz edilmeye başlandı. Şirketin 560 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunuyor ve 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplama süreci başladı. Peki, ASCE GYO halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı? ASCE GYO halka arz hangi bankalar, borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler!

ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Halka arzda ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisseleri 3 Ağustos 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.