90 gün şartıyla SGK’dan para yardımı! Dilekçeyi teslim edene en az 33.387 TL en fazla 74.666 TL ödenecek

MAAŞA GÖRE FARKLI Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek. Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artacak. Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken, 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.

KİMLER YARARLANIYOR? Bu ödemeden 4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (SSK), 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (Bağ-Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortasının kapsamında bulunuyor. Bu kişiler geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği alabiliyor.

NASIL ÖDENİYOR? Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlemekte olan doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, yine elektronik ortamda SGK veri tabanına ve işverenin 'çalışılmadığına dair bildirim' ekranına düşüyor ve ödeme işlemleri, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılıyor. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor ve tekil gebelikte 112, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.

MAAŞA GÖRE ANNELERİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ Brüt ücret: 13.414,50 TL

İş göremezlik ödeneği: 33.387,20 TL Brüt ücret: 13.500 TL

İş göremezlik ödeneği: 33.600,00 TL Brüt ücret: 14.000 TL

İş göremezlik ödeneği: 34.844,44 TL Brüt ücret: 15.000 TL

İş göremezlik ödeneği: 37.333,33 TL Brüt ücret: 16.000 TL

İş göremezlik ödeneği: 39.822,22 TL Brüt ücret: 17.000 TL

İş göremezlik ödeneği: 42.311,11 TL Brüt ücret: 18.000 TL

İş göremezlik ödeneği: 44.800,00 TL