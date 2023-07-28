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90 gün şartıyla SGK'dan para yardımı! Dilekçeyi teslim edene en az 33.387 TL en fazla 74.666 TL ödenecek

Doğum iznine çıkan çalışan anneler bu dönemde maaşlarını almaya devam ediyor. İşverenler çalışan annelere doğum izninde oldukları süre boyunca maaşlarını ödüyor ve bu maaşların tutarı annenin normal çalışma koşullarında aldığı maaşa göre belirleniyor. Dolayısıyla annelerin doğum iznindeki maaşları normal maaşlarının bir kısmını oluşturuyor. Hesaplamalar son 12 ay toplam brüt ücret ve toplam gün sayısı üzerinden yapılıyor. Öte yandan izin günü sayısı kısmına da 112 ekleniyor.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 16:33 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 16:33
90 gün şartıyla SGK’dan para yardımı! Dilekçeyi teslim edene en az 33.387 TL en fazla 74.666 TL ödenecek

Ülkemizde annelere yönelik pek çok destek ve avantaj sağlanıyor. Çocuk sahibi olan annelere doğum yardımı ve emzirme ödeneği gibi sosyal yardımlar verilirken çalışan annelere de doğum izni sürecinde maaşlarının devlet tarafından ödenmesi gibi önemli kolaylıklar sunuluyor. Temmuz ayıyla birlikte yapılan düzenlemelerle çalışan annelere yönelik destekler artırıldı. Bu desteklerden biri de doğum iznine çıkan annelere sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği.

90 GÜN ŞARTI VAR

Doğum izin parası ismiyle verilen bu destek ödemesi için son 1 yıllık sigorta incelendiğinde 90 gün prim olması gerekiyor.

112 GÜNÜ KAPSIYOR

Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

MAAŞA GÖRE FARKLI

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek. Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artacak. Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken, 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.

KİMLER YARARLANIYOR?

Bu ödemeden 4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (SSK), 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (Bağ-Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortasının kapsamında bulunuyor. Bu kişiler geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği alabiliyor.

NASIL ÖDENİYOR?

Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlemekte olan doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, yine elektronik ortamda SGK veri tabanına ve işverenin 'çalışılmadığına dair bildirim' ekranına düşüyor ve ödeme işlemleri, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılıyor. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor ve tekil gebelikte 112, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor.

MAAŞA GÖRE ANNELERİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Brüt ücret: 13.414,50 TL
İş göremezlik ödeneği: 33.387,20 TL

Brüt ücret: 13.500 TL
İş göremezlik ödeneği: 33.600,00 TL

Brüt ücret: 14.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 34.844,44 TL

Brüt ücret: 15.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 37.333,33 TL

Brüt ücret: 16.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 39.822,22 TL

Brüt ücret: 17.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 42.311,11 TL

Brüt ücret: 18.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 44.800,00 TL

Brüt ücret: 19.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 47.288,89 TL

Brüt ücret: 20.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 49.777,78 TL

Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL

Brüt ücret: 21.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 52.266,67 TL

Brüt ücret: 23.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 57.244,44 TL

Brüt ücret: 24.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 59.733,33 TL

Brüt ücret: 25.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 62.222,22 TL

Brüt ücret: 26.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 64.711,11 TL

Brüt ücret: 27.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 67.200,00 TL

Brüt ücret: 28.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 69.688,89 TL

Brüt ücret: 29.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 72.177,78 TL

Brüt ücret: 30.000 TL
İş göremezlik ödeneği: 74.666,67 TL


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