11 haneli TC kimlik numarası ile başvuran herkese 50.000 TL ödeme yapılıyor!

Türkiye genelinde faaliyet gösteren önemli bankalar, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. İhtiyaçlarını karşılamak veya tüketimlerini artırmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu avantajlı kredi olanaklarına yöneliyor.

HALKBANK HALKBANK, farklı ihtiyaçlarınız için sunduğu Hızlı Kredi ile müşterilerine kolaylık sağlıyor. Hızlı Kredi için en az 1.000 TL olmak üzere, 50.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri sunuluyor. 50.001 TL ile 70.000 TL arasında olan kredilerde ise 24 aya varan vade imkânı bulunuyor. Başvuru işlemleri, bankanın internet şubeleri üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.