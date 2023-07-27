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Yeni maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı Kapıcı maaşları kaç para oldu? Temmuz 2023 Apartman Görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Gündemde sıklıkla "Apartman görevlisi maaşı 2023 ne kadar?" Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bu mesleği yapmak isteyenler alacakları maaş hakkında bilgi edinmek istiyor ve detayları sorguluyor. Peki Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 08:03 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 08:03
Yeni maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı Kapıcı maaşları kaç para oldu? Temmuz 2023 Apartman Görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Gündemde sıklıkla "Apartman görevlisi maaşı 2023 ne kadar?" Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bu mesleği yapmak isteyenler alacakları maaş hakkında bilgi edinmek istiyor ve detayları sorguluyor. Peki Apartman görevlisi kapıcı maaşı nereden ve nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

DAHA ÖNCE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.500,35 TL

2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.004 TL


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