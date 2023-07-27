Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon başladı mı?

iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 Türk lirası ÖTV (%50) / 6.496 Türk lirası KDV (%18) 2.168 Türk lirası TRT Payı (%10) / 217 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 Türk lirası ÖTV (%50) / 7.304 Türk lirası KDV (%18) 2.438 Türk lirası TRT Payı (%10) / 244 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 Türk lirası ÖTV (%50) / 8.112 Türk lirası KDV (%18) 2.708 Türk lirası TRT Payı (%10) / 271 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 Türk lirası ÖTV (%50) / 6.709 Türk lirası KDV (%18) 2.240 Türk lirası TRT Payı (%10) / 224 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 Türk lirası ÖTV (%50) / 7.105 Türk lirası KDV (%18) 2.372 Türk lirası TRT Payı (%10) / 237 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 Türk lirası ÖTV (%50) / 7.914 Türk lirası KDV (%18) 2.642 Türk lirası TRT Payı (%10) / 264 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 Türk lirası ÖTV (%50) / 8.722 Türk lirası KDV (%18) 2.911 Türk lirası TRT Payı (%10) / 291 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI TEMMUZ 2023
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 Türk lirası
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 45 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 Türk lirası
iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 Türk lirası
iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 Türk lirası
iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 Türk lirası
iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 Türk lirası
iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 Türk lirası
iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 Türk lirası
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 Türk lirası
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 Türk lirası
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 Türk lirası
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 Türk lirası
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 Türk lirası
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 Türk lirası
ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 Türk lirası