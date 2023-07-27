Tapu sahiplerine büyük müjde! Atı alan Üsküdar`ı geçmeden bakın! 60 aydır ödediğiniz paralar geri veriliyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından açıklanan emsal karara göre, tek bir konutu olan ve 200 metrekareden büyük olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, ev hanımları ve işsizler emlak vergisinden muaf tutuluyorlar. Bu muafiyet hakkı ile ilgili olarak yapılan duyuruda, bu kesime dahil olan tapu sahiplerinin ödedikleri tüm emlak vergisi paralarını geriye dönük olarak son 5 yıl içinde talep edebilecekleri belirtiliyor.