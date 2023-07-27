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Tapu sahiplerine büyük müjde! Atı alan Üsküdar`ı geçmeden bakın! 60 aydır ödediğiniz paralar geri veriliyor!

Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili önemli detaylar hakkında yapılan açıklamalara göre, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren bu vergi ödemelerinin bazı kesimler için muafiyet sağlandığı belirtiliyor. Emlak vergisi iadesi için belediyelerin görevlendirildiği ve 14 Mayıs 2014 tarihli özelge gereği muafiyetten habersiz şekilde ödenen emlak vergisinin son 5 yıl içinde iadesinin yapıldığı ifade ediliyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 16:45 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 17:14
Tapu sahiplerine büyük müjde! Atı alan Üsküdar`ı geçmeden bakın! 60 aydır ödediğiniz paralar geri veriliyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından açıklanan emsal karara göre, tek bir konutu olan ve 200 metrekareden büyük olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, ev hanımları ve işsizler emlak vergisinden muaf tutuluyorlar. Bu muafiyet hakkı ile ilgili olarak yapılan duyuruda, bu kesime dahil olan tapu sahiplerinin ödedikleri tüm emlak vergisi paralarını geriye dönük olarak son 5 yıl içinde talep edebilecekleri belirtiliyor.

Emlak vergisi iadesi için belediyelerin görevlendirildiği ve 14 Mayıs 2014 tarihli özelge gereği muafiyetten habersiz şekilde ödenen emlak vergisinin son 5 yıl içinde iadesinin yapıldığı ifade ediliyor.

Örnek olarak, eğer bir kişi emlak vergisi muafiyetinden habersiz olarak 7 yıl boyunca ödeme yapmışsa, geriye dönük olarak sadece son 5 yıl için iade talebinde bulunabileceği belirtiliyor. Zaman aşımı nedeniyle kalan 2 yıl için iade talep edilemeyeceği vurgulanıyor. Bu şekilde, emlak vergisi muafiyetinden yararlanan kesimlerin vergi iadelerini alabileceği ve mağduriyetin giderilebileceği ifade ediliyor.

Emlak vergisi, Türkiye'de taşınmaz mal sahipleri tarafından her yıl belediyelere ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, sahip olunan gayrimenkullerin (ev, arsa, iş yeri vb.) değeri üzerinden hesaplanır ve ödenir. Emlak vergisi, gayrimenkulün bulunduğu yerin belediyesi tarafından belirlenir ve tahsil edilir. Emlak vergisi, belediyelerin yerel gelir kaynaklarından biridir ve kamu hizmetlerine yönelik harcamaları finanse etmek amacıyla kullanılır. Vergi, her yılın başında belirlenen oranlarla hesaplanır ve mülk sahibine ödeme yapması için bildirimde bulunulur.

Emlak vergisi hesaplaması, gayrimenkulün bulunduğu yerin emlak vergisi değeri ve oranına göre yapılır. Genellikle emlak vergisi değeri, tapu kütüğündeki değer ile çevresindeki benzer gayrimenkullerin değerleri dikkate alınarak belirlenir. Vergi oranı ise belediyeden belediyeye değişebilir ve yerel yönetimler tarafından belirlenir.

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin yasal bir yükümlülüğüdür ve ödenmesi zorunludur. Vergiye zamanında ödeme yapılmadığında, gecikme zammı ve cezalar uygulanabilir. Emlak vergisi, belediyelerin hizmetlerini sürdürebilmek ve yerel ihtiyaçları karşılayabilmek için önemli bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda, gayrimenkul sahipleri için de düzenli bir vergi yükümlülüğüdür ve mülk sahipleri bu vergiyi zamanında ödemekle yasal sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.


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