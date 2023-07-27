Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! 4A-4C-4C’liler...

2023, Türkiye'de emeklilikte gerçekleştirilen bir dizi 'reform'la dolu bir yıl olacak. EYT konusunda yaş şartının kaldırılmasıyla başlayan bu süreç, Bağ-Kur'lular için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'luya yönelik olarak prim konusunda müjde verilecek ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı giderilecek. İşte 5 yıl erken emeklilik ile ilgili detaylar...