SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

SGK girişi 2000 veya 2009 olanlar kapsamda! Kısmi emekli olacak şanslı grup açıklandı! Kadın, erkek 5000 prim ve 50-55 yaşla...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından primi yetmeyip emekli olamayanların imdadına kısmi emeklilik formülü yetişiyor. EYT'den yararlanamayanların 2. tercihi 3600 prim şartıyla emekli olmak oluyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. Peki, kısmi emeklilik şartları da değişecek mi? Kimler kısmi yaştan emekli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 19:29 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 19:29
SGK girişi 2000 veya 2009 olanlar kapsamda! Kısmi emekli olacak şanslı grup açıklandı! Kadın, erkek 5000 prim ve 50-55 yaşla...

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerle, EYT kapsamında olan vatandaşlar, kısmi emeklilikten yararlanabilecek ve böylece emeklilik süreçleri daha erken başlayabilecek. Peki, kimler kısmi yaştan emekli olacak? İşte detaylar ve şartlar haberimizde...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı kök aylıkları ne olursa olsun 7.500 lira olacak.

Kısmi emekli (yaşlı) aylığına hak kazanma şartları nelerdir?

Kısmi emeklilikte yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor

İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli olabilecek. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanacak.

Kimler 3600 prim günüyle emekli olabilir?

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü tamamlayarak emekli olabilir. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 23 Mayıs 2002'de 15 yılkı sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.

Kısmi emeklilik maaşları normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. En düşük emekli aylıkları 7500 lira yükseldiği için bağlanan aylık düşük de olsa bu tutarda bir gelir söz konusu olacak.


SON DAKİKA