%25 zamlı maaşa ek 9.000 TL cepte! Emekliye yeni piyango vurdu! Müjde akşam saat 18.00’de duyuruldu!

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin gelirini artıracak olan yüzde 25 zam oranı belirlendi. Bu gelişme, bankalar arasında emekli promosyon u yarışını da kızıştırdı. Müşteri kazanım hedeflerini yakalamak isteyen bankalar, Temmuz ayı için emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. İşte detaylar...

Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyon lar konusunda da yarışa girdi.

Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor.

2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.