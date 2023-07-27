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%25 zamlı maaşa ek 9.000 TL cepte! Emekliye yeni piyango vurdu! Müjde akşam saat 18.00'de duyuruldu!

Emekli promosyonu veren bankalar, yeni dönem için güncellenmiş kampanyalarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payının etkisiyle emekli zammının yüzde 25 olarak belirlenmesinin ardından, ek gelir elde etmek amacıyla bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya başladı.İş Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi ve Akbank, emeklilere özel promosyon kampanyaları sunan bankalar arasında yer alıyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 18:48 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 18:48
%25 zamlı maaşa ek 9.000 TL cepte! Emekliye yeni piyango vurdu! Müjde akşam saat 18.00’de duyuruldu!

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin gelirini artıracak olan yüzde 25 zam oranı belirlendi. Bu gelişme, bankalar arasında emekli promosyonu yarışını da kızıştırdı. Müşteri kazanım hedeflerini yakalamak isteyen bankalar, Temmuz ayı için emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. İşte detaylar...

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi.

Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor.

2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyona ek 3.000 tl chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL veriliyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

0 - 3.499 TL arasında olması halinde 4.200 TL,

3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı sağlıyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 8.500 TL'ye kadar yapabiliyor.

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

DENİZBANK

SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Bankadan birden fazla emekli maaş alan emeklilere, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak.

Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

0 - 3.499 TL altı maaş alanlar 3.000 TL,

3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlar 3.500 TL,

7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlar 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

INGBANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre koşulsuz 8.500 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanya 13 Mart 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

KUVEYT TÜRK

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyor.

Kuveyt Türk, 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi taahüdünde bulunuyor.

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapıyor. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''6 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.''

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 3.000 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 3.500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenecektir.

Ek promosyon tutarı için:

30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 1.000 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 1.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 2.000 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

Kampanya 31 Temmuz 2023 tarihine kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşterileri kapsamaktadır.

İŞ BANKASI

İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Buna göre maaş aralığı;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alır.


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