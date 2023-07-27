Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı, memur emeklisi maaş farkı ödeme takvimi! Tahsis No’ya göre...

SGK tarafından yapılan son dakika açıklamayla beraber 4C emeklilerinin Temmuz zam farkı ödeme günü belli oldu. Hak sahipleri arama motorlarında, "Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
SGK tarafından yapılan son dakika açıklamayla beraber 4C emeklilerinin Temmuz zam farkı ödeme günü belli oldu. Hak sahipleri arama motorlarında, "Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
4C MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
4C emeklilerinin Temmuz dönemi zam farkları 28 Temmuz Cuma günü hesaplara yatacak...
EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.
TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam oranları açıklandı ve yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanırken, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Temmuz ayında yürürlüğe giren zamlı maaşları; SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında hesaplarında görüyor.
Maaş ödemelerine göre, emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyorken, SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor. SSK ve BağKur emeklileri maaşlarını 17 Temmuz itibariyle almaya başladıklarından herhangi bir zam farkı oluşmamış oluyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; '"Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.