Bankalarda mevduat faizi depremi! Türk Lirası yatırana maaş gibi aylık efil efil 22.487,67 TL ödeme yapılıyor!

Bankalarda parası olanlar için yeni mevduat hesabı faiz oranları açıklandı ve en yüksek faiz oranlarından biri yüzde 36 seviyesine yükseltildi. Yapılan güncellemelerin ardından Türk Lirası hesabı olanlara en yüksek faiz veren banka, yüzde 36 faiz oranı ile Alternatif Bank'ın VOV Hesabı olarak öne çıkmaktadır. Bu yüksek faiz oranı üzerinden açılan 32 günlük vadeli mevduat hesabı için ise faiz getirisi 22.487,67 TL olarak hesaplanmıştır. Vade sonunda ise geri alınacak toplam tutar 768.739,73 TL olacaktır.

750.000 TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar, Kaç TL? Yapılan güncellemelerin ardından TL hesabı olanlara en yüksek faiz veren banka, yüzde 36 faiz oranı ile Alternatif Bank'ın VOV Hesabı olarak öne çıkarken, bu oran üzerinden açılan 32 günlük vadeli mevduat hesabı için faiz getirisi 22.487,67 TL olarak hesaplandı. Vade sonunda ise geri alınacak tutar 768.739,73 TL olacaktır.