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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Bankalarda mevduat faizi depremi! Türk Lirası yatırana maaş gibi aylık efil efil 22.487,67 TL ödeme yapılıyor!

Türk Lirası'nı desteklemek ve dolar talebini azaltmak amacıyla, bankalar faiz silahını bir kere daha çekerek, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını yükseltti. Bankaların vadeli mevduat hesapları, tasarruf sahipleri için güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Bu tür hesaplar, uzun vadeli yatırımların yanı sıra kısa vadeli getiri elde etmek isteyenler için de tercih edilir.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 14:00 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 14:00
Bankalarda mevduat faizi depremi! Türk Lirası yatırana maaş gibi aylık efil efil 22.487,67 TL ödeme yapılıyor!

Bankalarda parası olanlar için yeni mevduat hesabı faiz oranları açıklandı ve en yüksek faiz oranlarından biri yüzde 36 seviyesine yükseltildi. Yapılan güncellemelerin ardından Türk Lirası hesabı olanlara en yüksek faiz veren banka, yüzde 36 faiz oranı ile Alternatif Bank'ın VOV Hesabı olarak öne çıkmaktadır. Bu yüksek faiz oranı üzerinden açılan 32 günlük vadeli mevduat hesabı için ise faiz getirisi 22.487,67 TL olarak hesaplanmıştır. Vade sonunda ise geri alınacak toplam tutar 768.739,73 TL olacaktır.

750.000 TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar, Kaç TL?

Yapılan güncellemelerin ardından TL hesabı olanlara en yüksek faiz veren banka, yüzde 36 faiz oranı ile Alternatif Bank'ın VOV Hesabı olarak öne çıkarken, bu oran üzerinden açılan 32 günlük vadeli mevduat hesabı için faiz getirisi 22.487,67 TL olarak hesaplandı. Vade sonunda ise geri alınacak tutar 768.739,73 TL olacaktır.

Alternatif Bank tarafından yapılan açıklamada, "OV Hesap, günlük vadeli mevduat özelliklerine sahip bir tasarruf hesabıdır. Avantajlı faizi ile yüksek kazanç elde ederken, hoş geldin faizi dönemi bittikten sonra da kullandığınız birbirinden avantajlı her ürün için ek faiz oranı alarak her zaman hoş geldin faizi kazanmanıza imkan sunar," denilerek günlük vadeli mevduat hesabının özelliklerine sahip olan özel tasarruf hesabı olarak kullanıma sunuldu.

750.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

21.863,01 TL

Net Kazanç

771.863,01 TL

Odea

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

18.739,73 TL

Net Kazanç

768.739,73 TL

Fibabanka

Kiraz Hesap

Standart Vadeli Hesap

%31

Faiz Oranı

19.364,38 TL

Net Kazanç

769.364,38 TL

N Kolay

N Kolay Bono

Standart Vadeli Hesap

%31

Faiz Oranı

19.364,38 TL

Net Kazanç

769.364,38 TL

Faiz Oranlarının Yükseltilmesi ve Nedenleri

Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik durum, bankaların mevduat faiz oranlarını belirlemede önemli bir rol oynar. Türk Lirası'nın değerini koruma stratejileri kapsamında ve vatandaşların dövize olan ilgisini azaltmak için faiz artışı yapılmaktadır. Bu tür adımlar, ekonominin istikrarını sağlamak ve finansal piyasaları dengelemek için atılır.

32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Vadeli mevduat hesabı, tasarruf sahiplerinin belirli bir vade süresi boyunca paralarını bankalara yatırdığı ve faiz kazandığı bir yatırım ürünüdür. 32 günlük vadeli mevduat hesabı ise kısa vadeli yatırımlar arayanlar için ideal bir seçenektir. Belirli bir süre sonunda yatırılan paranın faiz getirisi ile geri alınabildiği bu hesap türü, risksiz ve güvenli bir yatırım imkanı sunar.


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