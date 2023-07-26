Yastık altı parası olan vatandaşlar bankalara hücum ediyor! 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.704,11 TL katmerli faiz!

Bankalar, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları sunarlar. Bu hesaplar, belirli bir süre boyunca para yatırıp faiz kazanmanızı sağlar. Bankalar, müşterilerinin tasarruflarını değerlendirmek ve rekabetçi kalmak için farklı faiz oranları sunarlar. Mevduat faizi, yatırılacak miktar ve vadeli mevduatın süresine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle yatırılan miktarın büyüklüğüne göre daha yüksek faiz oranları sunulabilir.
TEMMUZ 2023'TE BANKALARIN GÜNCEL VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ! EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?
En yüksek faiz veren banka unvanı bir kez daha el değiştiriyor. Alternatif Bank, diğer bankaları geride bırakmak adına 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranını güncelleyerek yüzde 37 seviyesinde ilan edildi.
250.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR, 1 AYLIK KAÇ TL FAİZ GETİRİR?
ING e-Turuncu Hesap
ING, güvenilir bir banka olarak müşterilere vadeli mevduat hesapları sunar. e-Turuncu Hesap, diğer hesaplara kıyasla yüksek faiz oranlarıyla öne çıkar.
Standart Vadeli Hesap
e-Turuncu Hesap, standart vadeli mevduat hesabıdır. Belirli bir süre boyunca paranızı burada tutabilir ve faiz kazanabilirsiniz.
Faiz Oranı
ING e-Turuncu Hesap'ın faiz oranı %35'tir. Bu oran, diğer bankalardan daha yüksek bir getiri sağlayabilir.
Net Kazanç
Eğer 7.287,67 TL'lik bir mevduat yaparsanız, net kazancınız 257.287,67 TL olacaktır.