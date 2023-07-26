SGK girişi 2000-2010 sonrası olanlara piyango çıktı! Tek şartla o kişilere erken emeklilik bileti verilecek

EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor. Bu sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Peki, kimler bu imkandan yararlanacak? Kısmi emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler...

KISMİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

Primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar var. Bu sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor. Bunlar; 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak. Bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekiyor. Şartlardan hangisi en son tamamlanmışsa şu anki mevzuaata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı da bulunuyor.