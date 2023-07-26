İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında yapılan yardım miktarı yükselecek. 2023 Temmuz zammıyla beraber SED yardımı ödemelerinde artış olacak. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar!
SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son olarak SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.
SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
-Dilekçe
-T.C. Kimlik Numarası beyanı,