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Renault Clio, Dacia Duster, Fiat Egea, Hyundai i20, Toyota, Volkswagen Polo muafiyetli fiyat listesi geldi! 309.900 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun!

Araba almak için birikim yapanlar hayallerine kavuşma fırsatı buluyorlar. Devlet tarafından sağlanan desteklerle, araba sahibi olmak artık daha kolay ve erişilebilir hale geldi. ÖTV şartsız araba alımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aracın vergi indirimi olmadan satın alınacağıdır. ÖTV muafiyeti gibi vergi indirimlerinden yararlanmak isteyenler, devlet tarafından belirlenen şartları sağlayarak bu indirimlerden faydalanabilirler.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 11:52 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 12:09
Renault Clio, Dacia Duster, Fiat Egea, Hyundai i20, Toyota, Volkswagen Polo muafiyetli fiyat listesi geldi! 309.900 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun!

Araba hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes, son günlerde büyük otomotiv firmalarına başvurarak ÖTV muafiyetli araçlara sahip olabilir. ÖTV muafiyeti, belirli ürünler üzerinden alınan vergilerin muaf tutulması anlamına gelir. Araba sektöründe de ÖTV muafiyeti uygulaması, araba fiyatlarını düşürerek alım gücünü artırmayı hedefler.

ÖTV muafiyeti ile satışa sunulan araçların fiyatları, marka sitelerinde ve bayilerde yayınlanmaktadır. Bu bilgilere internet sitelerinden veya telefon numaraları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. ÖTV indiriminden yararlanarak araba almak isteyenler, bu indirimler sayesinde ekonomik avantajlar elde ederler. ÖTV muafiyetiyle araba sahibi olma fırsatı önemli bir avantaj sunmaktadır. Araç almak isteyenlerin bu desteklerden yararlanarak hayalini kurdukları arabalara ulaşmaları artık mümkün hale gelmiştir.

Renault Clio

Clio 2023 Model Joy Donanım 1.0 Tce Benzinli 65 beygir: 309.900 ₺
Clio 2023 Model Joy Donanım 1.0 TCe Benzinli – LPG 'li ECO 100 beygir: 308.900 ₺
Clio 2023 Model Joy Donanım 1.0 TCe Benzinli-Otomatik Vites 90 beygir: 412.900 ₺
Clio 2023 Model Touch Donanım 1.0 TCe Benzinli 90 beygir: 422.000 ₺
Clio 2023 Model Touch Donanım 1.0 TCe Benzinli – LPG 'li ECO 100 beygir:425.900 ₺
Clio 2023 Model Touch Donanım 1.0 TCe Benzinli-Otomatik Vites 90 beygir: 430.900 ₺
Clio 2023 Model Icon Donanım 1.0 TCe Benzinli-Otomatik Vites 90 beygir: 449.900 ₺

Dacia Duster


2023 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort: 357.900 TL
2023 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort: 369.900 TL
2023 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige: 385.600 TL
2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort: 399.100 TL
2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort: 409.600 TL
2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort: 421.300 TL
2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort: 439.900 TL
2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus: 454.300 TL

Fiat Egea


EASY 1.4 Fire 95 HP 380.800 2.000
EASY 1.3 M.Jet 95 HP 467.200 2.000
EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT 527.600 2.000
URBAN 1.4 Fire 95 HP 406.800 2.000
URBAN 1.3 M.Jet 95 HP 493.800 2.000
URBAN 1.6 M.Jet 130 HP 520.300 2.000
URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 554.200 2.000
LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 433.400 2.000
LOUNGE 1.3 M.Jet 95 HP 520.300 2.000

Hyundai i20

2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump benzin Manuel: 335.300 TL
2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump benzin Otomatik: 348.200 TL
2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style benzin Otomatik: 360.300 TL
2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style Plus benzin Otomatik: 381.400 TL
2023 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite benzin Otomatik: 397.900 TL
2023 Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Style benzin Otomatik (DCT): 408.700 TL
2023 Yeni Hyundai i20 N 1.6 T-GDI 204 PS benzin Manuel: 426.900 TL

Toyota Corolla

Toyota Corolla Vision 123 Beygir 1.5L Benzinli Manuel: 450.710 ₺
Toyota Corolla Vision 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 467.135 ₺
Toyota Corolla Dream 123 Beygir 1.5L Benzinli Manuel: 490.604 ₺
Toyota Corolla Dream 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 497.124 ₺
Toyota Corolla Flame 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 534.863 ₺
Toyota Corolla Flame X-Pack 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 560.420 ₺
Toyota Corolla Passion X-Pack 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 595.626 ₺

VolkswagenPolo

2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 378.800 TL
2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 399.900 TL
2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 418.400,00 TL
2023 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style: 478.400 TL

ÖTV Şartsız Araba Nasıl Alınır?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız araba almak için belirli süreçleri takip etmek mümkündür. ÖTV şartsız araba alımı, vergi indirimlerinden faydalanmadan gerçekleştirilecek bir alım işlemidir. İşte ÖTV şartsız araba almak için dikkat edilmesi gereken adımlar:

1. Araştırma ve Karşılaştırma: İlk adım olarak, araba almak istediğiniz marka ve modeli belirleyin. Sonra, bu aracın fiyatlarını farklı bayiler ve satıcılar arasında karşılaştırın. Karşılaştırma yaparken, aracın özelliklerini ve teknik detaylarını da göz önünde bulundurun.

2. Araç Değerlendirmesi: Araba alırken, ikinci el ya da sıfır araçlardan hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verin. İkinci el araçlar daha uygun fiyatlı olabilirken, sıfır araçlar daha güvende olmanızı sağlar. Araç alırken mutlaka test sürüşü yaparak aracın performansını değerlendirin.

3. Fiyat Pazarlığı: Araba fiyatları genellikle pazarlık yapılabilecek esneklikte olabilir. Bayilerle ve satıcılarla fiyat konusunda pazarlık yapın ve mümkün olduğunca iyi bir fiyat elde etmeye çalışın.

4. Ödeme Yöntemi: Araba alırken ödeme yöntemini belirleyin. Nakit ödeme, kredi kartı ile taksitli ödeme veya banka kredisi kullanma gibi seçenekler arasından size en uygun olanı tercih edin.

5. Satın Alma İşlemi ve Belgeler: Araba alımı için anlaştığınız bayi veya satıcı ile gerekli sözleşmeyi yapın ve tüm belgeleri dikkatlice inceleyin. Satın alınan aracın ruhsatı, faturası, sigorta poliçesi ve tüm diğer belgeleri eksiksiz alın.

6. Kayıt ve Tescil İşlemleri: Satın aldığınız aracı trafik tescil işlemleri için ilgili kurumlara başvurun. Aracınızın tescil işlemlerini tamamladıktan sonra yasal olarak trafiğe çıkabilirsiniz.

ÖTV şartsız araba alımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aracın vergi indirimi olmadan satın alınacağıdır. ÖTV muafiyeti gibi vergi indirimlerinden yararlanmak isteyenler, devlet tarafından belirlenen şartları sağlayarak bu indirimlerden faydalanabilirler. Ancak, ÖTV şartsız araba almak isteyenlerin bu indirimlerden vazgeçerek, normal vergi oranları üzerinden alım yapmaları gerekiyor.


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