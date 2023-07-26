Renault Clio, Dacia Duster, Fiat Egea, Hyundai i20, Toyota, Volkswagen Polo muafiyetli fiyat listesi geldi! 309.900 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun!

ÖTV Şartsız Araba Nasıl Alınır?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) şartsız araba almak için belirli süreçleri takip etmek mümkündür. ÖTV şartsız araba alımı, vergi indirimlerinden faydalanmadan gerçekleştirilecek bir alım işlemidir. İşte ÖTV şartsız araba almak için dikkat edilmesi gereken adımlar:

1. Araştırma ve Karşılaştırma: İlk adım olarak, araba almak istediğiniz marka ve modeli belirleyin. Sonra, bu aracın fiyatlarını farklı bayiler ve satıcılar arasında karşılaştırın. Karşılaştırma yaparken, aracın özelliklerini ve teknik detaylarını da göz önünde bulundurun.

2. Araç Değerlendirmesi: Araba alırken, ikinci el ya da sıfır araçlardan hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verin. İkinci el araçlar daha uygun fiyatlı olabilirken, sıfır araçlar daha güvende olmanızı sağlar. Araç alırken mutlaka test sürüşü yaparak aracın performansını değerlendirin.