Mini EYT paketi geldi! 2. torba yasa için 2 madde sıralandı! Yaş indirimi, 5000 prim eşitliği, taşerona kadro, evlilik kredisi...

İkinci torba yasa tasarısı, emekli ve memur çalışanları için bir dizi önemli düzenlemeyi içeriyor. Meclis'in gündemine gelen bu yasa tasarısı, emekli ve memur kesimini ilgilendiren pek çok konuda önemli değişiklikler getirecek. Peki, 2. torba yasa da hangi maddeler yer alacak? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etmişti.

Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.

Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak.

Bunun ardından da Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Bu torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.

BAĞ-KURLULARA MÜJDE



Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.

Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek.