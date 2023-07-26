FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023? FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık döviz kuru...

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesi kararı alındı. Karar oybirliği ile alındı. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu 2023? FED faiz artırımı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık döviz kuru...

Piyasa beklentisi de faizin bugün 25 baz puan artırılacağı yönündeydi. Böylece Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 12 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.