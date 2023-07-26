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2023 EV HANIMLARI EMEKLİ OLMA ŞARTLARI! Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, geldi mi? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları gündemde sıkça araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik projesi gündemde büyük ilgi görüyor. Evli ve çalışmayan kadınlar için planlanan emeklilik projesinin Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılacağı ve nereden başvurulacağı gibi detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte son durum ve proje hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 08:00 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 08:00
2023 EV HANIMLARI EMEKLİ OLMA ŞARTLARI! Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, geldi mi? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Ev hanımlarına emeklilik var mı, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları gündemde sıkça araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik projesi gündemde büyük ilgi görüyor. Evli ve çalışmayan kadınlar için planlanan emeklilik projesinin Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılacağı ve nereden başvurulacağı gibi detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte son durum ve proje hakkında detaylar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI VAR MI, GELDİ Mİ?

24 Temmuz'da toplanan Kabine ile birlikte ev hanımlarına emeklilik müjdesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugünkü Kabine toplantısında konuya ilişkin bir bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla beraber gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları yeni Kabine öncesinde aktarmıştı.

Yapılan açıklamaya göre proje şöyle şekil alacak:

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek."

AİLE KURUMU İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA!

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''

''Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ki zaten çok düşük primleri, kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız.''

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

3.202 lira prim ödeyecek ev hanımları devletten 3'te 1'i kadar ücreti yani 1.067 TL'yi destek olarak alacak. Böylece çocuk sayısına göre değişiklik gösterilebilecek programın detayları netleşmemekle birlikte devlet desteği yıllık bazda 12 bin 804 miktarına ulaşacak.

Asgari ücret arttıkça prim desteği de onunla birlikte artış gösterecek. Uygulama yürürlüğe girdiği takdirde SGK'ya bir dilekçe ile başvuru yapılabilecek. Prim ödemeleri bittiği takdirde ev hanımları emekli olacak.


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